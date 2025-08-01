Эксперт объяснил, почему новые «Герани» стали сложной целью для ПВО врага

Историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в разговоре со «Звездой» объяснил, что новые модификации беспилотников «Герань» получили серьезные технические усовершенствования, благодаря которым они стали значительно труднее для перехвата украинскими средствами ПВО.

«Появились "Герани-3", у них реактивный двигатель из композитных материалов. Боевая часть может быть тандемной или термобарической. Система наведения интеллектуальная, инфракрасная, с тепловым каналом. Дрон способен определить цель, выбрать ее и точно поразить», - рассказал эксперт.

По его словам, новая версия «Герани» способна развивать скорость кратно большую, нежели старая, из-за чего зенитная артиллерия Украины часто не успевает поражать эти беспилотники.

Он отметил, что изменился и сам принцип применения беспилотников. Теперь дроны действуют не строем, а роем либо с разных направлений, собираясь перед атакой. Одна из «Гераней» выполняет роль ведущей, управляя остальными, что напоминает советскую тактику применения крылатых ракет против авианосных ударных групп.

«Теперь эта же тактика, но уже на цифровой основе с элементами искусственного интеллекта, применяется для совершения атак по целям противника», - добавил Кнутов.

Отдельно эксперт подчеркнул роль дрона-«обманки» под названием «Гербер», который внешне идентичен «Герани», но значительно дешевле и оснащен небольшой боевой частью. «Герберы» отвлекают на себя ракеты ПВО, позволяя боевым дронам с высокой вероятностью достигать целей.

Ранее представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил в интервью местным СМИ, что украинским расчетам ПВО трудно перехватывать новые «Герани-3». Он отмечал, что эти беспилотники летят со скоростью свыше 500 километров в час, маневрируют в полете и на радарах выглядят как крылатые ракеты, что затрудняет их поражение большинством имеющихся средств.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.