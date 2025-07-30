Российские военнослужащие уничтожили склад с артиллерийскими снарядами и артиллерийским орудием 144-й омбр ВСУ в Сумской области. Кадры поражения показало Министерство обороны России.

Украинские боевики разместили склад с артиллерийскими снарядами и артиллерийским орудием в районе населенного пункта Лизуновка. Российская армия при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» поразила цели.

Ранее российские «Герани» поразили в Сумской области пункт временной дислокации ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Зиново.

До этого российские бойцы нанесли удар по лагерю украинских боевиков в этой же области. Цель была расположена в районе населенного пункта Симоновка, пока «Герани» не настигли ее.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.