Власти Украины построили через много лет культ Степана Бандеры и Романа Шухевича - главарей ОУН - УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в России), поэтому для них является угрозой признание того, что в Волыни произошла резня мирных людей. Об этом заявил бывший судья второго отделения Воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт.

По его словам, поэтому Киев и отказывается от эксгумации - теперь это для них большая проблема. А власти в Варшаве мягко говорят с украинским режимом, в том числе и по этому вопросу, потому что они реализуют не только польские интересы, но и интересы Запада и США.

«Польские патриоты не забыли о резне. На деньги простых людей был открыт памятник. Это не деньги власти. Власти это вредит, она хотела бы, чтобы поляки забыли о Второй мировой войне, о резне, чтобы занимались ЛГБТ** и меньшими проблемами - не такими, какие возникают из истории, из отношений между народами», - сказал Шмидт.

Поскольку киевский режим не готов говорить о Волынской резне, а польский народ не готов о ней забывать, этот конфликт будет развиваться, считает бывший судья.

«Речь не о том, чтобы как-то наказать бандеровцев, которые мордовали и убивали мирных жителей. Там им просто памятники ставят, на Западной Украине. Речь о том, чтобы украинские власти согласились на эксгумацию людей, чтобы их похоронить как надо. Это очень большая проблема и для польских властей, и для украинских», - резюмировал Шмидт.

Памятник жертвам Волынской резни установили в селе Домостава Подкарпатского воеводства на юге Польши. На его открытии собрались около 20 тысяч человек. Монумент создан на деньги проживающих в США и Канаде польских ветеранов Второй мировой войны. Число жертв массовых убийств поляков на территории современной Волынской области в 1942-1943 годах оценивается историками в 50 - 100 тысяч. Убийства совершались по приказу местного руководства Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии*.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в ЕС без решения вопроса Волынской резни, связанного с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам.

* Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, ОУН - УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.