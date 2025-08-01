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Лавров: Запад выборочно использовал принципы ОБСЕ с выгодой для себя

Принцип нерушимости границ был нарушен западными странами еще во время распада Югославии.
Дима Иванов 2025-08-01 01:21:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Российской газеты», посвященной 50-летию Хельсинкского акта, выразил мнение, что западные страны нарушили принцип нерушимости границ, закрепленный в этом документе, еще в 1990-е годы.

По его словам, это произошло, когда Германия, а затем и другие западные государства признали независимость Словении и Хорватии, которые в одностороннем порядке вышли из состава Югославии в 1991 году.

Лавров также отметил, что страны Запада выборочно интерпретировали или вовсе игнорировали другие принципы Хельсинкского акта, если это соответствовало их интересам.

Он подчеркнул, что государства НАТО и ЕС рассматривали соблюдение этих принципов как обременение, но при этом требовали от других стран их выполнения в выгодной для себя интерпретации, нередко жертвуя при этом правилом консенсуса.

Хельсинкский акт, подписанный 1 августа 1975 года, стал основополагающим документом для создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее Сергей Лавров предупредил Европу о рисках деиндустриализации и оттока капиталов в Вашингтон из-за торговой сделки с США.

#в стране и мире #Сергей Лавров #МИД РФ #обсе #Хельсинкский акт
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