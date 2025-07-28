Лавров предупредил Европу о риске деиндустриализации из-за сделки с США

Глава МИД призвал Брюссель воздержаться от бездумной антироссийской политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Европу о рисках деиндустриализации и оттока капиталов в Вашингтон из-за сделки с США. Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Территория смыслов».

«Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты, и это будет очень сильный удар - прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, ради победы над Россией ЕС готов буквально на все, в том числе, на торговые пошлины США в размере 15% на все европейские товары, а также высокие цены на американские энергоносители, на закупку которых Брюсселю придется раскошелиться на 750 млрд евро.

В качестве отрицательного примера Лавров привел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая буквально гордилась заключенной с Вашингтоном кабальной сделкой.

Ранее Лавров заявил, что Россия впервые в истории воюет с Западом в одиночку, без союзников.