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Лавров предупредил Европу о риске деиндустриализации из-за сделки с США

Глава МИД призвал Брюссель воздержаться от бездумной антироссийской политики.
Россина Бодрова Константин Денисов 2025-07-28 20:52:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД призвал Брюссель воздержаться от бездумной антироссийской политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Европу о рисках деиндустриализации и оттока капиталов в Вашингтон из-за сделки с США. Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Территория смыслов».

«Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты, и это будет очень сильный удар - прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, ради победы над Россией ЕС готов буквально на все, в том числе, на торговые пошлины США в размере 15% на все европейские товары, а также высокие цены на американские энергоносители, на закупку которых Брюсселю придется раскошелиться на 750 млрд евро.

В качестве отрицательного примера Лавров привел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая буквально гордилась заключенной с Вашингтоном кабальной сделкой.

Ранее Лавров заявил, что Россия впервые в истории воюет с Западом в одиночку, без союзников.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #евросоюз #МИД РФ #Урсула фон дер Ляйен #пошлины
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