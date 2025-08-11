FPV-дрон с кумулятивным снарядом взорвал башню танка Т-64 ВСУ

Бойцы группировки войск «Восток» поразили украинский танк Т-64 у села Камышеваха на Южно-Донецком направлении. Удар нанес расчет FPV-дрона.

«Замаскирован был очень хорошо. Мы выставились, полетели по этим координатам и обнаружили танк, - рассказал один из бойцов.

Бойцы направили FPV-дрон с кумулятивным снарядом в башню танка. Боеприпас сдетонировал, нанеся вражеской машине критические повреждения.

Наши FPV-дроны находятся в небе и днем, и ночью. Одна из приоритетных целей - гексакоптеры ВСУ. Те, которые бойцы могут отыскать после поражения, пополняют музейный фонд расчета.

Ранее наши бойцы уничтожили укрепленный блиндаж с боевиками ВСУ в Запорожской области. В блиндаже находились до пяти боевиков ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.