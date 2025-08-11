МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сборная РФ по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили

Российская сборная сыграет с командой Перу в Санкт-Петербурге и с командой Чили в Сочи.
Анастасия Бобылева 2025-08-11 19:45:33
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Сборная России по футболу сыграет в товарищеских матчах с командами Перу и Чили. Встречи состоятся в ноябре, как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В организации уточнили, что игра со сборной Перу пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 12 ноября. Встреча же с командой Чили назначена на 15 ноября, она состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

Также осенью 2025 года может состояться товарищеский матч между российской и бразильской командой. РФ направила письмо с этим предложением еще в 2024 году, и недавно Бразильская конфедерация футбола (CBF) ответила согласием.

#Спорт #Россия #в стране и мире #Футбол #Перу #чили
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 