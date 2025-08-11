Сборная РФ по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили

Сборная России по футболу сыграет в товарищеских матчах с командами Перу и Чили. Встречи состоятся в ноябре, как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В организации уточнили, что игра со сборной Перу пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 12 ноября. Встреча же с командой Чили назначена на 15 ноября, она состоится в Сочи на стадионе «Фишт».

Также осенью 2025 года может состояться товарищеский матч между российской и бразильской командой. РФ направила письмо с этим предложением еще в 2024 году, и недавно Бразильская конфедерация футбола (CBF) ответила согласием.