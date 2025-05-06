Бразилия приняла приглашение РФ провести товарищеский матч по футболу

Бразильская конфедерация футбола (CBF) и Российский футбольный союз (РФС) договорились организовать товарищеский матч. Об этом информирует band.com.br.

Как сообщает издание, российская сторона направила письмо с этим предложением еще в 2024 году. Подчеркивается, что в Бразилии приняли приглашение.

«Мы считаем, что сотрудничество между CBF и РФС будет иметь фундаментальное значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении издания.

Ожидается, что встреча двух сборных состоится осенью 2025 года.

Ранее в РФС сообщали, что 6 июня в Москве состоится товарищеский матч между Россией и Нигерией.