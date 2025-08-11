МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам встречи с Путиным

Трамп назвал предстоящую встречу на Аляске «скорее предварительной».
Игнат Далакян 2025-08-11 18:43:12
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп заявил, что может выйти из дипломатии по Украине по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер заявил о планах добиться завершения боевых действий.

«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: "Вам следует прекратить эту войну. Вам следует прекратить ее"»,-  сказал он.

Дональд Трамп назвал предстоящую встречу на Аляске «скорее предварительной». Он подчеркнул, что ждет конструктивной беседы с Владимиром Путиным.

Намерение приглашать Зеленского на встречу в Аляске лидер США не подтвердил. Он недоволен словами главы киевского режима о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросам территорий.

«Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами», - добавил Трамп.

Ранее  он оговорился и заявил, что в пятницу приедет в Россию

 

#в стране и мире #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #встреча
