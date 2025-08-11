МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу собирается увидеться с Владимиром Путиным.
Игнат Далакян 2025-08-11 18:00:03
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию.

«В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным», - сказал он.

Трамп не привел других подробностей. До этого российские и американские власти говорили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Ранее в турецкой газете Milliyet выразили мнение, что президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров на Аляске как победитель. Издание писало, что в отличие от российского лидера, Трамп ведет политику как игрок в покер, блефует, повышает ставки и резко уходит.

 

#Россия #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #встреча
