Аллерголог сообщил, в каком случае смерть от укуса пчелы наступит сразу

Если пчела укусит в лицо или в шею человека, у которого аллергия на ее яд, смерть наступит мгновенно и никто не успеет его спасти. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Если лицо, шея, то, как правило, это мгновенная реакция. Даже если рядом сидит человек, готовый к ситуации и у него под рукой саквояж с препаратами, не факт, что он успеет достать эти препараты, ввести и чтобы препараты успели подействовать», - подчеркнул он.

Ситуация несколько лучше, если пчела укусила человека в конечность, считает Щепеляев. В этом случае, особенно если наложить жгут и не дать яду сразу проникнуть в системный кровоток, есть шанс успеть ввести лекарство, но только если оно находится близко.

«Если укус произошел в конечность, медленнее значительно развиваются все проявления. Можно, например, наложить жгут: если сразу наложить, уменьшается поступление в системный кровоток аллергена, и можно на какое-то незначительное время отодвинуть фатальное развитие событий, чтобы успеть достать нужные препараты, ввести и чтобы они успели подействовать», - поделился аллерголог.

Но и в этом случае времени немного, поэтому эксперт посоветовал заранее озаботиться вопросом лечения аллергии, а также как можно реже посещать местность, где много пчел и ос. Помимо этого, он порекомендовал не использовать сильно пахнущие духи, дезодоранты и одеколоны там, где обитают опасные насекомые.

Ранее стало известно о смерти мужчины в результате укуса пчелы в Приморье. Причиной стал анафилактический шок.