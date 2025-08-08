Мошенники придумали схему обмана со звонком от «Роскомнадзора»

Мошенники используют новую двухэтапную схему телефонного обмана россиян, представляясь сначала доставкой цветов, а позже - сотрудниками Роскомнадзора, предупреждает агентство РИА Новости. В результате аферисты получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» жертвы.

Так, изначально поступает звонок от якобы оператора доставки цветов с просьбой назвать код из SMS для проверки заказа, после звонок обрывается из-за предупреждения поддельного Роскомнадзора.

Мошенники сообщают о взломе их аккаунта на «Госуслугах» от лица сотрудников ведомства и предупреждают о том, что на них оформили микрозайм. Жертвам предлагают вновь назвать код - якобы от финансовой организации, который после дает аферистам доступ к «Госуслугам».

Напомним, что Роскомнадзор не обзванивает граждан и не требует никаких личных данных.