Мошенники придумали схему обмана со звонком от «Роскомнадзора»

В Роскомнадзоре напомнили, что не обзванивают россиян, не направляют ссылок и не требуют персональных данных.
Лиза Губина 2025-08-08 09:27:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники используют новую двухэтапную схему телефонного обмана россиян, представляясь сначала доставкой цветов, а позже - сотрудниками Роскомнадзора, предупреждает агентство РИА Новости. В результате аферисты получают доступ к личному кабинету «Госуслуг» жертвы.

Так, изначально поступает звонок от якобы оператора доставки цветов с просьбой назвать код из SMS для проверки заказа, после звонок обрывается из-за предупреждения поддельного Роскомнадзора.

Мошенники сообщают о взломе их аккаунта на «Госуслугах» от лица сотрудников ведомства и предупреждают о том, что на них оформили микрозайм. Жертвам предлагают вновь назвать код - якобы от финансовой организации, который после дает аферистам доступ к «Госуслугам».

Напомним, что Роскомнадзор не обзванивает граждан и не требует никаких личных данных.

#роскомнадзор #Мошенники #телефонные мошенники #портал Госуслуги
