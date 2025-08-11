МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Калининградских врачей отправили в колонию за убийство младенца

По словам адвоката, они отбыли фактически свыше пяти лет.
Глеб Владовский 2025-08-11 14:24:12
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Врачей из Калининграда Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к 9 и 9,5 годам тюремного заключения соответственно за убийство младенца. Об этом сообщили в Московском областном суде.

Также отмечается, что осужденных приговорили к трем годам запрета на врачебную деятельность и с них взыскали по миллиону рублей в пользу потерпевшей. Подсудимые вину не признали.

По словам адвоката, врачи фактически отбыли уже более пяти лет. Этот период будет учтен в качестве отбытого наказания.

В ноябре 2018 года в калининградский роддом поступила женщина, которая родила недоношенного младенца с тяжелыми патологиями. По данным следствия, главврач, с целью недопущения падения статистики медучреждения, поручила Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния.

