Мирошник рассказал, как СБУ вербует россиян «виртуальным гипнозом»

Украинские спецслужбы при вербовке россиян используют «виртуальный гипноз». О том, как это работает, рассказал «Звезде» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам собеседника телеканала, зачастую для таких схем используются колл-центры, через которые обзванивают людей, предлагая жертвам совершить то или иное действие в обмен на возвращение украденных денег. Нередко в ход идет и фальсификация данных вместе с угрозами.

«Это такой "виртуальный гипноз", которым эти мошенники часто владеют. То есть, у них есть выписанная методика, по которой они шаг за шагом делают. Сначала, дозвониться и втереться в доверие, потом завладеть вниманием человека и обложить его уже какими-то ограничениями: провоцировать на какой-то минимальный неправомерный шаг или предъявить ему компромат, и после этого принуждать уже выполнять какие-то действия, причем действовать безальтернативно», - добавил политик.

Как отмечает Мирошник, в случае, когда на вас оказывают психологическое давление на совершение того или иного правонарушения, следует не верить запугиваниям, прекращать общение и обращаться в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что СБУ обманов завербовали пятерых пенсионерок. Они хотели использовать своих жертв в качестве «живых бомб» при совершении терактов.