МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мирошник рассказал, как СБУ вербует россиян «виртуальным гипнозом»

По словам собеседника, в случае, когда на вас оказывают психологическое давление на совершение того или иного правонарушения, следует не верить запугиваниям и обращаться в соответствующие органы.
Глеб Владовский 2025-08-11 13:48:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские спецслужбы при вербовке россиян используют «виртуальный гипноз». О том, как это работает, рассказал «Звезде» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам собеседника телеканала, зачастую для таких схем используются колл-центры, через которые обзванивают людей, предлагая жертвам совершить то или иное действие в обмен на возвращение украденных денег. Нередко в ход идет и фальсификация данных вместе с угрозами.

«Это такой "виртуальный гипноз", которым эти мошенники часто владеют. То есть, у них есть выписанная методика, по которой они шаг за шагом делают. Сначала, дозвониться и втереться в доверие, потом завладеть вниманием человека и обложить его уже какими-то ограничениями: провоцировать на какой-то минимальный неправомерный шаг или предъявить ему компромат, и после этого принуждать уже выполнять какие-то действия, причем действовать безальтернативно», - добавил политик.

Как отмечает Мирошник, в случае, когда на вас оказывают психологическое давление на совершение того или иного правонарушения, следует не верить запугиваниям, прекращать общение и обращаться в соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что СБУ обманов завербовали пятерых пенсионерок. Они хотели использовать своих жертв в качестве «живых бомб» при совершении терактов.

#Теракт #СБУ #россияне #наш эксклюзив #Вербовка #уловка #Родион Мирошник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 