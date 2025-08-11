Удар ТОС обеспечил прорыв штурмовиков на стратегически важном участке

Минобороны России сообщает об уничтожении военнослужащих ВСУ в укреплениях в зоне специальной военной операции. Их уничтожил расчет ТОС-1А.

При этом российское оборонное ведомство подчеркивает, что тяжелая огнеметная система прошла модернизацию. Стрельба термобарическими реактивными снарядами велась на дистанции более 20 километров.

«Точный термобарический удар, нанесенный с дистанции свыше 20 километров, обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта», - отметили в МО РФ.

Уточняется, что удар наносился на Красноармейском направлении специальной военной операции, в зоне ответственности группировки войск «Центр». При этом координаты целей передали операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что расчет российской самоходки «Гиацинт-К» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ под Красноармейском. Для уничтожения цели хватило всего лишь двух выстрелов. Первый пристрелочный, затем корректировка с беспилотника, и второй 152-миллиметровый снаряд полностью разрушил здание, где засели боевики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.