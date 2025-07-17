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ГД расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства

Законодатели сделали исключения для жителей новых регионов РФ.
Константин Денисов 2025-07-17 19:27:51
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Госдума приняла поправку к закону «О гражданстве». Теперь лишить паспорта РФ не смогут жителей новых регионов. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовых актов.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников объяснил разницу между оформившими паспорт РФ иностранцами и жителями Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, они не получили гражданство, а были признаны гражданами РФ.

Также законодатели расширили перечень преступлений, за совершение которых бывшие иностранцы могут лишиться российского паспорта. К прежним добавились более 20 новых статей УК РФ, среди которых убийство, групповое изнасилование, а также ряд преступлений в отношении детей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве для лиц без гражданства служить в ВС РФ.

#в стране и мире #Крым #ДНР #ЛНР #закон #Госдума РФ #запорожская область #гражданство рф #Херсонская область
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