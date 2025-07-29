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Синоптик предупредил москвичей о грозовых дождях в выходные

До конца недели погода будет оставаться сухой и жаркой.
Константин Денисов 2025-07-29 18:09:36
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В выходные москвичей ждут погодные сюрпризы. В столицу придут грозовые дожди, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«До конца рабочей недели погода будет без осадков. Осадки начнутся в субботу и воскресенье», - сказал Шувалов.

Он добавил, что температура воздуха по пятницу включительно составит от +28 до +31 градуса. В выходные немного похолодает, но незначительно.

Ранее Шувалов в беседе со «Звездой» прогнозировал небольшие осадки в четверг, 31 июля, и пятницу, 1 августа, для жителей Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областей.

#Москва #в стране и мире #Погода #Александр Шувалов
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