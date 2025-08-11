FPV-дрон ювелирно поразил пикап ВСУ точным попаданием в окно

На Константиновском направлении расчет FPV-дронов группировки «Юг» поразил автомобиль ВСУ, в котором находился личный состав, боеприпасы и продовольствие. Беспилотник уничтожил технику и военнослужащих.

«В основном отрабатываем личный состав противника, технику, контроль путей подвоза обеспечения противника. С инженером работаем в тесной связке, в зависимости от задачи присоединяется необходимый боеприпас», - сообщил оператор расчета с позывным Лис.

По словам корреспондента Валентина Матвиенко, на данном направлении отдельные расчеты FPV-дронов расходуют до 30 аппаратов в сутки.

«Отсюда до линии боевого соприкосновения менее пяти километров, поэтому передвигаемся быстро и малыми группами. Ежедневно, круглосуточно летают беспилотники. Ночью - Баба-яга, а днем работает артиллерия», - рассказал корреспондент.

Операторы ведут поиск и уничтожение тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» и лодок, с помощью которых украинские формирования пытаются снабжать окруженные подразделения в районе Клебан-Быкского водохранилища.

«Противник идет, мы наступаем, они либо сдаются, либо просто отступают. То есть в контактный бой не идут», - отметил стрелок с позывным Счастливый.

Переданные с беспилотников координаты позволяют артиллерии наносить удары по целям, в том числе по орудиям и минометам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.