МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дрон ювелирно поразил пикап ВСУ точным попаданием в окно

Как видно на кадрах объективного контроля, беспилотник прошел через открытое окно пикапа и сработал.
Валентин Матвиенко 2025-08-11 13:17:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Константиновском направлении расчет FPV-дронов группировки «Юг» поразил автомобиль ВСУ, в котором находился личный состав, боеприпасы и продовольствие. Беспилотник уничтожил технику и военнослужащих.

«В основном отрабатываем личный состав противника, технику, контроль путей подвоза обеспечения противника. С инженером работаем в тесной связке, в зависимости от задачи присоединяется необходимый боеприпас», - сообщил оператор расчета с позывным Лис.

По словам корреспондента Валентина Матвиенко, на данном направлении отдельные расчеты FPV-дронов расходуют до 30 аппаратов в сутки.

«Отсюда до линии боевого соприкосновения менее пяти километров, поэтому передвигаемся быстро и малыми группами. Ежедневно, круглосуточно летают беспилотники. Ночью - Баба-яга, а днем работает артиллерия», - рассказал корреспондент.

Операторы ведут поиск и уничтожение тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» и лодок, с помощью которых украинские формирования пытаются снабжать окруженные подразделения в районе Клебан-Быкского водохранилища.

«Противник идет, мы наступаем, они либо сдаются, либо просто отступают. То есть в контактный бой не идут», - отметил стрелок с позывным Счастливый.

Переданные с беспилотников координаты позволяют артиллерии наносить удары по целям, в том числе по орудиям и минометам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #наш эксклюзив #СВО #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 