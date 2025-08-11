«Баба-яга» ВСУ выдала позиции врага в Яблоновке при сбросе провизии

В Яблоновке российские расчеты беспилотников зафиксировали момент, когда дрон типа «Баба-яга» сбросил на позиции противника продовольствие. Координаты передали командованию для последующего удара, рассказал нашему корреспонденту Павлу Кольцову оператор БПЛА Евгений Трубицин.

«Прилетает "Баба-яга" скидывает им провизию, в момент, когда их увидели операторы наших БПЛА, куда они заходят, эту местность тщательно досматривают, выявляют, потом отрабатывают по ним», - рассказал он.

Перед штурмом операторы дронов несколько дней вели наблюдение за территорией, выявляя замаскированные огневые точки и ретрансляторы сигналов вражеских беспилотников.

Параллельно фиксировались места нахождения мирных жителей. По данным бойцов, в селе оставалось до десяти семей, которых противник использовал в качестве живого щита. Чтобы не подвергать их опасности, при зачистке некоторых домов подразделения отказывались от стандартной практики броска гранаты перед входом.

«Нас командир ведет и говорит: вот дом, зайдите, но там бабушка живет, бабушку не трогайте, это мирный житель», - сообщил стрелок Павел Абросимов.

Штурмовые группы 33-го мотострелкового полка заходили в Яблоновку с разных направлений, местами под прикрытием бронетехники и ударных дронов. По словам наводчика гаубицы Д-30 Евгения Чижова, артиллерия вела огонь по целям на расстоянии менее ста метров, перемещая противника по селу.

«Наводимся, отрабатываем по ПВД: выбегают трое - бегут в следующее укрытие, отрабатываем - уже четверо, прячутся в здании - работаем, бегут пятеро», - пояснил он.

По данным штурмовых групп, в результате зачистки в нескольких районах села были уничтожены вооруженные формирования противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.