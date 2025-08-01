Песков рассказал, что Путин никогда не уходит в отпуск

Российский лидер Владимир Путин работает практически без выходных и официально не берет отпуск. Максимальный отдых, который он может себе позволить в этом году, это несколько выходных, да и то условных.

О режиме труда и отдыха президента России рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С ним пообщался корреспондент Life Александр Юнашев и спросил о планах главы государства.

«Этого же практически никогда не бывает, поэтому он никогда официально в отпуск не уходит. Собственно, да и функции главы государства не подразумевают возможность уходить в отпуск», - пояснил Песков.

Однако у Владимира Путина иногда все же бывает пара выходных, но их нельзя назвать полноценными, так как это невозможно «физически».

Сегодня президент России проведет неформальную встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Тот прибудет в Москву, они обсудят международные проблемы и проекты Союзного государства.