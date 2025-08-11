МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: в ЕС хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

В Европе испугались грядущих переговоров российского и американского лидеров на Аляске.
Константин Денисов 2025-08-11 00:34:48
© Фото: Nathan Howard - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Власти ЕС планируют провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Bloomberg.

Такая инициатива поступила от ЕС в связи с обеспокоенностью, что позиция Европы и Киева будет проигнорирована на переговорах лидеров двух стран 15 августа на Аляске.

До этой даты главы МИД европейских стран планируют провести видеоконференцию. Позже может состояться трехсторонняя встреча ЕС, представителей США и Украины с целью выработки общей позиции по урегулированию конфликта.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс уже встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Напомним, встречу с Путиным на Аляске анонсировал Трамп. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил дату и место переговоров.

#Украина #Дональд Трамп #ЕС #аляска #Владимир Путин #переговоры
