Bloomberg: в ЕС хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Власти ЕС планируют провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Bloomberg.
Такая инициатива поступила от ЕС в связи с обеспокоенностью, что позиция Европы и Киева будет проигнорирована на переговорах лидеров двух стран 15 августа на Аляске.
До этой даты главы МИД европейских стран планируют провести видеоконференцию. Позже может состояться трехсторонняя встреча ЕС, представителей США и Украины с целью выработки общей позиции по урегулированию конфликта.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс уже встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
Напомним, встречу с Путиным на Аляске анонсировал Трамп. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил дату и место переговоров.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»