Bloomberg: в ЕС хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Власти ЕС планируют провести переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом до его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Bloomberg.

Такая инициатива поступила от ЕС в связи с обеспокоенностью, что позиция Европы и Киева будет проигнорирована на переговорах лидеров двух стран 15 августа на Аляске.

До этой даты главы МИД европейских стран планируют провести видеоконференцию. Позже может состояться трехсторонняя встреча ЕС, представителей США и Украины с целью выработки общей позиции по урегулированию конфликта.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс уже встретился с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Напомним, встречу с Путиным на Аляске анонсировал Трамп. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил дату и место переговоров.