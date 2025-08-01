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Комроты Вахрушев: боевики ВСУ убили мирных жителей Новоукраинки с БПЛА

Как утверждает командир роты Максим Вахрушев, украинский дрон «Баба-яга» сбросил мину на выходящих из подвала мирных жителей в Новоукраинке.
Павел Кольцов 2025-08-01 11:33:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир роты Максим Вахрушев в беседе с корреспондентом Павлом Кольцовым рассказал о трагедии в селе Новоукраинка, где украинские боевики убили мирных жителей с беспилотников. В одном из подвалов находились 15 человек, среди которых была семейная пара с ребенком. Когда люди, радуясь появлению российских бойцов, вышли из укрытия, над ними пролетел дрон «Баба-яга», который сбросил мину.

«Они вышли группой из этого подвала. Прилетела "Баба-яга" и сбросила "тээмку". Выжить удалось только двоим», - поделился комроты.

Как рассказал Кольцов, еще несколько сельчан погибли от атак вражеских FPV-дронов, когда пытались выйти с белыми флагами в сторону российских позиций.

«Мои бойцы по рации просили дать команду отомстить, но у нас стояла другая задача», - отметил Вахрушев.

Штурмовики 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» действовали строго по плану, подходя к селу постепенно с разных направлений. Для передвижения использовались мототехника и багги, но последние километры приходилось преодолевать пешком, скрываясь от воздушной разведки противника.

Ночью бойцы двигались под антидроновыми покрывалами, днем маскировались травой и ветками, чтобы обмануть вражеские беспилотники. Разведчики все это время передавали цели артиллеристам и координировали действия штурмовиков.

«Сидели почти два месяца скрытно. Враг не знал, что мы заходим с тыла. Он ожидал нас с другой стороны», - рассказал заместитель командира роты Виталий Немудрый.

Несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, российские бойцы сумели удержать позиции.

«Отработали артиллерией, дронами, минометами. Противник думал, что все готово для контратаки, но наши парни устояли и отбросили их обратно», - добавил командир взвода Роман Курочкин.

Об освобождении Новоукраинки Минобороны России сообщило 29 июля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #мирные жители #наш эксклюзив #Гексакоптер «Баба-яга»
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