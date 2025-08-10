МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб после падения обломков БПЛА во дворе в Саратове

В Минобороны сообщили об уничтожении восьми дронов противника в небе над областью.
Лиза Губина 2025-08-10 08:05:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Один человек погиб, еще несколько пострадали в результате падения обломков БПЛА в одном из дворов Саратова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Одного из раненых доставили в больницу, остальным помощь оказали амбулаторно.

Из-за падения обломков также эвакуировали жителей трех многоквартирных домов, их доставили в пункт временного размещения, отметил глава региона.

«В части квартир выбило окна. Перед районной администрацией поставлена задача оперативно отработать вопрос с их заменой. Также есть поврежденные автомобили», - написал Бусаргин в своем Telegram.

Он добавил, что в городе развернут оперштаб, куда жители смогут обратиться по любому вопросу.

Напомним, в ночь на 10 августа средства ПВО отразили атаку БПЛА на 14 регионов России. По данным Минобороны РФ, над Саратовской областью сбили восемь дронов противника.

#бпла #Саратовская область #Саратов #Роман Бусаргин #падение обломков бпла
