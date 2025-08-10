МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На пяти рейсах из Антальи в Москву не загрузили более 700 мест багажа

Авиакомпания принесла свои извинения и пообещала организовать досылку багажа рейсом из Стамбула.
Лиза Губина 2025-08-10 08:38:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила более 700 мест багажа на пяти рейсах из Антальи, сообщили в пресс-службе московского аэропорта Внуково. Речь идет о пассажирах, прибывших 9-10 августа.

Уточняется, что досылку 730 мест багажа организуют рейсом из Стамбула. Пассажиров призвали следить за обновлениями и при необходимости обращаться в службу розыска багажа.

«При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку», - предупредили в аэропорту.

Авиакомпания принесла свои извинения путешественникам.

Напомним, это не единичный случай. В пятницу, 8 августа, Turkish Airlines не загрузила 274 чемодана с четырех рейсов из Антальи. В Росавиации уже обращали внимание руководства компании на недопустимость нарушения прав пассажиров на рейсах в или из России.

#Москва #в стране и мире #Аэропорт #Внуково #багаж #Анталья
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 