На пяти рейсах из Антальи в Москву не загрузили более 700 мест багажа

Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила более 700 мест багажа на пяти рейсах из Антальи, сообщили в пресс-службе московского аэропорта Внуково. Речь идет о пассажирах, прибывших 9-10 августа.

Уточняется, что досылку 730 мест багажа организуют рейсом из Стамбула. Пассажиров призвали следить за обновлениями и при необходимости обращаться в службу розыска багажа.

«При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку», - предупредили в аэропорту.

Авиакомпания принесла свои извинения путешественникам.

Напомним, это не единичный случай. В пятницу, 8 августа, Turkish Airlines не загрузила 274 чемодана с четырех рейсов из Антальи. В Росавиации уже обращали внимание руководства компании на недопустимость нарушения прав пассажиров на рейсах в или из России.