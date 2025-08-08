Почти 300 чемоданов из Антальи в Москву не загрузила Turkish Airlines

274 чемодана с четырех рейсов из Антальи не загрузила авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта Внуково.

Уточняется, что время прибытия досылочного рейса и место, где можно будет получить вещи, сообщат на информационном табло в зоне выдачи.

Авиакомпания принесла свои извинения за доставленные неудобства и сообщила, что делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить багаж.

Ранее Росавиация уже направляла руководству турецкой авиакомпании уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России.

Это произошло после ситуации в июле, когда рейс Москва — Бодрум из аэропорта Внуково задержали почти на сутки. Кроме того, сообщалось о сотнях российских туристов, прилетевших в Москву из Антальи без багажа.