Почти 300 чемоданов из Антальи в Москву не загрузила Turkish Airlines

Время прибытия досылочного рейса сообщат на информационном табло в зоне выдачи.
Гоар Хачатурян 2025-08-08 11:11:22
© Фото: Markus Scholz, dpa, Global Look Press

274 чемодана с четырех рейсов из Антальи не загрузила авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщила пресс-служба московского аэропорта Внуково.

Уточняется, что время прибытия досылочного рейса и место, где можно будет получить вещи, сообщат на информационном табло в зоне выдачи.

Авиакомпания принесла свои извинения за доставленные неудобства и сообщила, что делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить багаж.

Ранее Росавиация уже направляла руководству турецкой авиакомпании уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России.

Это произошло после ситуации в июле, когда рейс Москва — Бодрум из аэропорта Внуково задержали почти на сутки. Кроме того, сообщалось о сотнях российских туристов, прилетевших в Москву из Антальи без багажа.

#в стране и мире #Аэропорт #Турция #Внуково #багаж #Анталья #Turkish Airlines
