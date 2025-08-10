BILD: ВПК Германии может остановиться из-за задержки поставок металла из КНР

Многие оборонные компании Германии могут остановить свое производство из-за задержек поставок сырья из Китая, включая редкоземельные металлы. Об этом сообщает BILD.

По данным издания, Германия зависит от китайских поставок критически важных ресурсов, которые необходимы для производства вооружений. Ситуация ухудшилась после того, как Пекин расширил перечень материалов, экспорт которых требует специального разрешения государства.

Известно, что КНР контролирует более 90% мирового рынка редкоземельных металлов.

Немецкая газета, ссылаясь на эксперта по международной торговле Амир-Саид Гассабех, отмечает, что у многих компаний ФРГ хватит запасов лишь на несколько недель, а ситуация с поставками из Китая может резко ухудшиться.

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что в ведомстве, которое она возглавляет, очень обеспокоены сложившейся ситуацией и воспринимают риски крайне серьезно.

Издание добавляет, что пострадавшие немецкие компании могут пожаловаться в Еврокомиссию, которая может попытаться оказать дипломатическое давление на Китай. Однако эффективность такой меры все еще остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что в Германии начался промышленный кризис. Известно, что экономика ФРГ сократилась на целых 0,2%, а не на 0,1% в связи с кризисом в стране.