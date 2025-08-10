МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

BILD: ВПК Германии может остановиться из-за задержки поставок металла из КНР

Германия зависит от китайских поставок критически важных ресурсов, которые необходимы для производства вооружений.
Виктория Бокий 2025-08-10 04:36:26
© Фото: Hans Blossey, image BROKER.com, Globallookpress

Многие оборонные компании Германии могут остановить свое производство из-за задержек поставок сырья из Китая, включая редкоземельные металлы. Об этом сообщает BILD.

По данным издания, Германия зависит от китайских поставок критически важных ресурсов, которые необходимы для производства вооружений. Ситуация ухудшилась после того, как Пекин расширил перечень материалов, экспорт которых требует специального разрешения государства.

Известно, что КНР контролирует более 90% мирового рынка редкоземельных металлов.

Немецкая газета, ссылаясь на эксперта по международной торговле Амир-Саид Гассабех, отмечает, что у многих компаний ФРГ хватит запасов лишь на несколько недель, а ситуация с поставками из Китая может резко ухудшиться.

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что в ведомстве, которое она возглавляет, очень обеспокоены сложившейся ситуацией и воспринимают риски крайне серьезно.

Издание добавляет, что пострадавшие немецкие компании могут пожаловаться в Еврокомиссию, которая может попытаться оказать дипломатическое давление на Китай. Однако эффективность такой меры все еще остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что в Германии начался промышленный кризис. Известно, что экономика ФРГ сократилась на целых 0,2%, а не на 0,1% в связи с кризисом в стране.

#Китай #ВПК #ФРГ #сырье #поставки #промышленный кризис
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 