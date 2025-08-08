МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: в Германии начался промышленный кризис из-за США

Экономика Германии сократилась на целых 0,2%, а не на 0,1% в связи с промышленным кризисом.
Екатерина Пономарева 2025-08-08 06:54:20
© Фото: Matthias Balk, Global look press

В Германии начался промышленный кризис из-за противостояния с США. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. Промышленное производство ФРГ сильно упало за год, это привело к кризису, полученному из-за торговых пошлин.

«Объем производства в июне снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем», - следует из материала издания.

Экономика Германии сократилась на целых 0,2%, а не на 0,1% в связи с промышленным кризисом. Многие компании пересматривают свои экономические прогнозы до конца 2025 года. По итогам года выпуск во всех отраслях уменьшился на 1%. Основная причина кризиса - резкое снижение спроса на немецкие товары со стороны стран вне Евросоюза. Больше всего пострадали производители фармацевтики, оборудования, продуктов питания и техники.

Bloomberg подчеркивает, что в 2026 году прогнозы немецких экономистов положительные. Ожидается рост на 1,1%, который должен ускориться к 2027 году до 1,6%.

Напомним, в Германии призвали к восстановлению работы газопроводов «Северный поток» из-за нехватки газа для промышленности. По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла энергетический поворот (переход на альтернативные источники энергии) в Германии провалился, поэтому реформа должна быть приостановлена.

#в стране и мире #сша #Германия #Кризис #ФРГ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 