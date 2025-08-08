Bloomberg: в Германии начался промышленный кризис из-за США

В Германии начался промышленный кризис из-за противостояния с США. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg. Промышленное производство ФРГ сильно упало за год, это привело к кризису, полученному из-за торговых пошлин.

«Объем производства в июне снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем», - следует из материала издания.

Экономика Германии сократилась на целых 0,2%, а не на 0,1% в связи с промышленным кризисом. Многие компании пересматривают свои экономические прогнозы до конца 2025 года. По итогам года выпуск во всех отраслях уменьшился на 1%. Основная причина кризиса - резкое снижение спроса на немецкие товары со стороны стран вне Евросоюза. Больше всего пострадали производители фармацевтики, оборудования, продуктов питания и техники.

Bloomberg подчеркивает, что в 2026 году прогнозы немецких экономистов положительные. Ожидается рост на 1,1%, который должен ускориться к 2027 году до 1,6%.

Напомним, в Германии призвали к восстановлению работы газопроводов «Северный поток» из-за нехватки газа для промышленности. По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла энергетический поворот (переход на альтернативные источники энергии) в Германии провалился, поэтому реформа должна быть приостановлена.