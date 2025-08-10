МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЕС призвали вести переговоры по линии боевого соприкосновения

Ранее в ЕС призвали президента США Дональда Трампа защищать «жизненные интересы Украины и Европы» на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Виктория Бокий 2025-08-10 04:00:14
© Фото: Alicia Windzio dpa Globallookpress

Нынешняя линия боевого соприкосновения должна стать базой для переговоров по украинскому конфликту. Об этом заявили лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и председатель Еврокомиссии в декларации по Украине.

«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», - говорится в документе на сайте британского правительства.

Европейские лидеры добавили в свой документ, что не прекратят поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в ЕС призвали американского лидера Дональда Трампа защищать «жизненные интересы Украины и Европы» на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

