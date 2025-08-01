Трамп: спецпосланник Уиткофф в ближайшее время прилетит в Россию

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшее время приедет в Москву, сообщил Дональд Трамп во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Уиткофф отправится в Москву после визита в Израиль, который начнется завтра. Как рассказали ранее в Белом доме, во время поездки представитель президента США планирует посетить сектор Газа, обсудить поставки гуманитарной помощи и поговорить с местными жителями.

Трамп, говоря об украинском конфликте, заверил, что США введут санкции против России по истечению 10-дневного срока. При этом американский лидер признал, что они вряд ли будут эффективны.

«Не знаю, повлияет ли это [введение санкций] как-то, но мы это сделаем», - сказал президент США.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России выработался иммунитет к санкциям западных стран.