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В Кремле заявили об иммунитете России перед санкциями Запада

Экономика страны демонстрирует высокие показатели.
Константин Денисов 2025-07-30 15:06:56
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

У России выработался иммунитет к санкциям западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил срок для заключения перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до 10. В случае если страны не остановят конфликт, глава Белого дома пообещал ввести против России новые санкции.

Согласно данным Всемирного банка, экономика России занимает четвертое место в мире. По словам главы РФПИ и спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, экономика страны по темпу роста ВВП опередила Запад.

#Россия #в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Запад #санкции #Дмитрий Песков
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