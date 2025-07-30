В Кремле заявили об иммунитете России перед санкциями Запада

У России выработался иммунитет к санкциям западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сократил срок для заключения перемирия между Россией и Украиной с 50 дней до 10. В случае если страны не остановят конфликт, глава Белого дома пообещал ввести против России новые санкции.

Согласно данным Всемирного банка, экономика России занимает четвертое место в мире. По словам главы РФПИ и спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, экономика страны по темпу роста ВВП опередила Запад.