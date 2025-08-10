МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операция в Маньчжурии: как СССР и Китай поставили точку во Второй мировой

В конце 30-х годов милитаристская Япония, стремясь закрепиться на континенте, решилась на захват нашего Дальнего Востока, объявив о создании Великой Восточной Азии.
Станислав Иващенко 2025-08-10 22:11:19
© Фото: Александр Становов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Восемьдесят лет назад, 9 августа 1945-го года, Красная Армия начала Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, которая стала одной из самых блестящих на заключительном этапе Второй мировой войны.

История берет начало в середине 1930-х годов, когда Япония развязала войну против соседей - Кореи и Китая. В 38-ом вошла во вкус и, стремясь закрепиться на континенте, решила пойти дальше на Запад и захватить Дальний Восток, объявив о создании Великой Восточной Азии. Уже в августе 38-го года произошли столкновения с Красной Армией на озере Хасан, а осенью 39-го - сражение на Халхин-Голе.

«У японцев аппетиты были бесконечны. Они действительно хотели забрать Сибирь и использовать ее в качестве своей сырьевой базы. То есть, вот милитаристская захватывающая политика Японии была направлена на то, чтобы уничтожить в принципе Советский Союз, как Тихоокеанскую державу», - рассказал историк, член российского военно-исторического общества Андрей Ильин.

С началом Второй мировой, выбирая между войной с Союзом и агрессией против США и Британии - Япония переключила свое внимание на Тихий океан, что нам на тот момент было крайне выгодно. Все силы Советского Союза были брошены на Запад, на войну с Германией, но после разгрома фашизма - восточный фронт вновь стал актуален.

Еще на Ялтинской конференции в феврале 1945-го года лидеры стран по Антигитлеровской коалиции - Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали соглашение, согласно которому СССР обязался вступить в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии, при условии возвращения СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

Затем была Потсдамская конференция, на которой СССР, США и Великобритания потребовали безоговорочной капитуляции Японии, но японское правительство эту декларацию отвергло. Американцы после этого не стали больше ждать и сбросили на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы, а Советский Союз, исполняя союзнические обязательства, объявил Японии войну.

Как СССР вместе с Китаем поставили точку в самой кровопролитной войне XX века в материале Станислава Иващенко из китайского Ланчжоу для программы «Главное с Ольгой Беловой».

