Россия впервые за четыре года приняла участие в памятной церемонии в Нагасаки

Представители администрации Нагасаки лично передали в российское посольство письмо с приглашением.
Гоар Хачатурян 2025-08-09 09:05:50
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев впервые с 2021 года участвовал в траурной церемонии памяти жертв бомбардировки ВВС США в Нагасаки. В этом году исполнилось 80 лет со дня страшной трагедии.

«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия», - сказал глава дипмиссии.

Отмечается, что представители администрации лично передали в российское посольство приглашение на панихиду, которая проходила на русском кладбище в Нагасаки.

Российские дипломаты участвовали в церемонии памяти атомной бомбардировки в Нагасаки впервые с 2021 года. Сам Ноздрев объяснял, что российскую дипмиссию ранее не приглашали под предлогами «сложной международной обстановки» и «соображений безопасности».

«Знаем, что это было сделано не без подсказки со стороны правительства Японии, известного своими антироссийскими подходами, в том числе в контексте ситуации на Украине», - добавил Ноздрев.

Он также отметил, что не участвовал в аналогичной церемонии в Хиросиме 6 августа, поскольку администрация не проявила такой заинтересованности в принятии России, как это сделали власти Нагасаки.

Напомним, мероприятие памяти одной из самых страшных трагедий в мировой истории прошла 9 августа в Нагасаки. На церемонии присутствовали иностранные дипломатические представительства в Японии, в том числе и Россия.

6 августа прошла аналогичная траурная церемония в Хиросиме. Ровно 80 лет назад США впервые применили ядерное оружие, сбросив на японский город атомную четырехтонную бомбу «Малыш».

