Юрист рассказал, какой бизнес нельзя будет вести на территории СНТ

Законопроект о запрете коммерческой деятельности на участках садоводческих некоммерческих товариществ - логичный и необходимый шаг для обеспечения безопасности и здоровья самих дачников и их соседей. Об этом «Звезде» рассказал юрист Юрий Капштык.

«Люди покупают землю в СНТ, но она там в категории сельхозназначения. Они там размещают склады, автосервисы, различные курятники разводят. Это антисанитария и превышение норм. Это шум для соседей и постоянные приезжающие потребители всех этих услуг. Некоторые умудряются ставить на даче кузницу», - сказал Капштык.

Все вышеперечисленное противоречит нормам закона, уточнил юрист. Да, индивидуальный предприниматель имеет право извлекать прибыль из своего имущества, в том числе, земельного участка. Но участок СНТ расположен в строго определенном месте и деятельность на нем подчиняется определенным правилам, напомнил собеседник «Звезды».

«Запрет питомников, это тоже вполне разумно. Существует угроза распространения вирусных заболеваний. Пару лет назад была эпидемия птичьего гриппа. Это ведь не специализированная птицеферма, очень велик риск распространения болезни. Инициатива разумная и направлена на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан», - заявил юрист.

Дачники, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью, всегда могут использовать для этого земли промышленного назначения или арендовать складские помещения, добавил он.

«У меня несколько лет назад был случай, когда встал вопрос об изъятии земельного участка вообще. Человек в деревне разместил рыбоперерабатывающее производство, поставил контейнеры, оборудовал линии мойки и разделки. Без специального санитарного хранения запах отходов распространялся на километры. Вывозить остатки рыбы он тоже не торопился», - привел пример Юрий Капштык.

Напомним, с 1 сентября в России заработает закон, запрещающий вести любой бизнес на участках СНТ. Нельзя будет оборудовать на их территории хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и прочие объекты, не подходящие под определение «для личных нужд».