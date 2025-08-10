Глава Минобороны Индии заявил о ее стремлении к статусу сверхдержавы

Никто не сможет остановить Индию на пути к статусу сверхдержавы. Об этом заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх.

«С той скоростью, с которой Индия прогрессирует, я могу вас заверить, никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», - приводит его слова телеканал NDTV.

В своем выступлении Сингх затронул тему американских тарифов, отметив, что не все страны могут принять успехи Индии.

Напомним, торговое противостояние США и Индии обострилось на минувшей неделе. Глава Белого дома Дональд Трап ввел пошлины против Нью-Дели в размере 25%. Политик объяснил это торговым дисбалансом.

Кроме того, Трамп выдвинул ряд требований к индийскому правительству, среди которых отказ от российских энергоносителей и переход на топливо из США, закупки американского оружия и доступ ядерных технологий на свой рынок.