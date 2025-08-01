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Воздушно-космическим силам России исполнилось 10 лет

Первого августа 2015 года Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны объединились, образовав ВКС РФ.
2025-08-01 00:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Воздушно-космических сил России отмечают профессиональный праздник. Первого августа 2025 года исполнилось 10 лет с момента объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны, сообщили в МО РФ.

«С начала проведения специальной военной операции авиацией ВКС выполнено более 460 000 боевых вылетов для решения различных задач. Боевыми расчетами уничтожается порядка 95% от общего количества средств воздушного нападения противника», - сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВКС Александр Максимцев.

Он добавил, что войска противовоздушной и противоракетной обороны уничтожили более 70 тысяч воздушных целей, из них 30 тысяч беспилотников, около 330 баллистических ракет, 4 100 реактивных снарядов и вражеских 500 самолетов и вертолетов. По мнению Максимцева, эти цифры лучше всего демонстрируют профессионализм наших бойцов и качества отечественных зенитных систем.

За время спецоперации более 15 тысяч военнослужащих ВКС были отмечены наградами за профессионализм, а также за проявленное мужество. Из них 37 человек стали Героями РФ. Также 25 воинских частей и соединений получили почетное наименование «Гвардейский».

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники экипажем Су-34 ВКС России. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВКС РФ #праздник #воздушно-космические силы #СВО
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