Генсек НАТО: Киеву придется признать де-факто потерю территорий

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске, стороны обсудят Украину и двусторонние отношения.
Ян Брацкий 2025-08-10 18:52:23
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press

Киевский режим должен признать фактический контроль территорий Россией на переговорах по Украине, но не закреплять его юридически. Такой идеей поделился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Что касается положений будущего соглашения о том, что Россия де-факто, фактически контролирует часть территории <...> Это должно быть действительное признание, а не политическое признание с юридической точки зрения», - цитирует РИА Новости слова Рютте.

Напомним, американо-российский саммит должен пройти 15 августа на Аляске. На встрече лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят украинскую проблематику, перспективу развития отношений Москвы и Вашингтона, а также ряд других накопившихся проблем.

Последняя очная встреча двух лидеров прошла в 2019 году в Японии на полях саммита G20. После этого Путин и Трамп только созванивались по телефону.

Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил, что третьи лица могут попытаться сорвать историческую встречу на Аляске.

#Россия #Украина #НАТО #аляска #Саммит #Рютте
