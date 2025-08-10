Киевский режим должен признать фактический контроль территорий Россией на переговорах по Украине, но не закреплять его юридически. Такой идеей поделился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Что касается положений будущего соглашения о том, что Россия де-факто, фактически контролирует часть территории <...> Это должно быть действительное признание, а не политическое признание с юридической точки зрения», - цитирует РИА Новости слова Рютте.

Напомним, американо-российский саммит должен пройти 15 августа на Аляске. На встрече лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят украинскую проблематику, перспективу развития отношений Москвы и Вашингтона, а также ряд других накопившихся проблем.

Последняя очная встреча двух лидеров прошла в 2019 году в Японии на полях саммита G20. После этого Путин и Трамп только созванивались по телефону.

Ранее директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил, что третьи лица могут попытаться сорвать историческую встречу на Аляске.