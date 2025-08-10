МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зоолог: амурских тигрят в Лейпциге могли усыпить из-за дорогого содержания

Краснокнижных тигров в природе больше, чем числится в списках, отметил Михаил Кречмар.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 16:56:53
© Фото: Thomas Banneyer, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Размножение амурского тигра регулируется международными актами. Скорее всего, детеныши тигрицы, которых усыпили в Лейпциге, родились от незапланированной вязки, и от них пришлось избавиться. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил российский зоолог, охотовед, гид-сопровождающий туров к диким животным Михаил Кречмар.

«Согласно этим международным актам, существуют племенные книги и график спаривания. Известно, сколько тигрят должно появиться и куда они будут направлены. Скорее всего, эти тигрята были от незапланированной вязки, случайно получились», - считает он.

Кроме того, содержание амурских тигров обходится дорого, они съедают десятки килограммов мяса в неделю. Поэтому «пристроить» зверей достаточно сложно, если даже в принципе возможно, отметил Кречмар.

Также охотовед подчеркнул, что «Красная книга» - это номинальный список, на самом деле животных в природе намного больше, чем заявлено.

Напомним, в зоопарке Лейпцига на юго-востоке Германии усыпили трех детенышей амурской тигрицы спустя три дня после рождения. Отмечалось, что мать не заботилась о тигрятах, из-за чего те замерзли и стали слабее, их решили усыпить, чтобы избавить от страданий от голода.

#наш эксклюзив #Лейпциг #красная книга #амурские тигры #усыпление
