В Лейпциге усыпили ли трех амурских тигрят «из-за неопытной матери»

Тигрица родила краснокнижных детенышей впервые и из-за неопытности отвернулась от потомства, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Лиза Губина 2025-08-10 09:04:35
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Global Look Press

В зоопарке Лейпцига на юго-востоке Германии приняли решение усыпить трех детенышей амурской тигрицы спустя три дня после рождения, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мать - тигрица Юшка - не заботилась о малышах, из-за чего те замерзли и стали слабее, их решили усыпить, чтобы избавить от страданий от голода, пояснили в пресс-службе зоопарка.

«Еще неопытная кошка отвернулась от своего потомства через несколько часов после рождения. Такое поведение вызывает глубокую эмоциональную печаль с человеческой точки зрения, но является нормой для животного мира», - пишет издание со ссылкой на директора зоопарка.

Отмечается, что искусственное выкармливание не рассматривалось, так как это противоречит принципам содержания диких животных. Тем не менее зоопарк намерен продолжить попытки разведения амурского тигра.

Напомним, амурские тигры занесены в Международную Красную книгу и являются самым крупным подвидом тигра.

