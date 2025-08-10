Жительница Саратова: погибший при атаке БПЛА парень возвращался за женой

Молодой человек, который погиб при падении обломков БПЛА в Саратове, выводил детей из квартиры, он возвращался домой за женой, когда погиб, рассказала «Звезде» жительница дома Нина.

«Жена выскочила - как она кричала, как она кричала, бедняжка... Прям на ее глазах, считай, умер», - рассказала она.

По словам жителей, атака дронов произошла в 4 часа утра, падение обломков произошло примерно в 20 минут пятого, когда все спали. С одной стороны дома снесло стекла на всех окнах, разрушились балконы.

Жительница Татьяна добавила, что несколько человек порезались стеклом и ходили вокруг с перебинтованными руками.

«Темно, страшно, дым - все заволокло», - вспомнила первые минуты она.

На кадрах с места видны сгоревшие авто, посеченный фасад дома и стекла, валяющиеся на земле, в некоторых уцелевших машинах выбиты стекла. У дома работают сотрудники экстренных служб, МЧС.

Напомним, ночью обломки украинского беспилотника упали во двор жилого дома, три многоэтажки эвакуировали. По данным МО РФ, над Саратовской областью уничтожили восемь дронов ВСУ.