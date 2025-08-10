МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Робота-тележку для доставки и его мини-собрата испытали в зоне СВО

«Вампир-мини» может доставлять продукты и лекарства, не рискуя жизнями военнослужащих.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 11:40:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В арсенале батальона специального минирования «Феникс» есть множество разработок, позволяющих использовать неординарные тактики в зоне спецоперации. Одна из таких - техническая конструкция, которая используется в целях дистанционного минирования. Кроме того, на самоходе можно эвакуировать раненых. Об этом рассказали бойцы «Феникса» в эфире «Военной приемки» с Алексеем Егоровым.

Заявленная грузоподъемность наземного робототехнического комплекса - 120 кг. Однако съемочная группа вместе с военнослужащими провели эксперимент, перегрузив самоход. Испытания показали, что комплекс может выдержать в два раза больше заявленного норматива.

Машина продолжает сбрасывать противотанковые мины, вывозя раненых бойцов. Робот-доставщик спроектирован так, что жизням раненых при этом опасность не угрожает.

Другая гусеничная конструкция - «Вампир-мини» - работает по такому же принципу, но может перевозить продукты питания и медикаменты. Этот робот поменьше и полегче, но по силе и эффективности не уступает своему собрату.

«Военная приемка» ранее показала разработку инженерного батальона «Феникс» - летающий дробовик. Так, к дрону прикрепляются две трубы, которые начинают стрелять при приближении к цели. Основная задача такого вида беспилотья - уничтожение вражеских БПЛА типа «Баба-яга», Mavic и даже FPV.

#Военная приемка #спецоперация #дроны #наш эксклюзив #Дистанционное минирование
