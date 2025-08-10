МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы показали летающий дробовик собственной разработки в действии

Принцип действия разработки - два разнонаправленных выстрела из прикрепленных к дрону «труб», а точнее, стволов.
Гоар Хачатурян 2025-08-10 10:40:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Батальон специального минирования «Феникс» славится тем, что занимается разработкой новый инженерных решений в зоне специальной военной операции. Так, одним из таких новшеств является летающий дробовик, который инженерные войска самолично соорудили. Об этом рассказал военнослужащий инженерного батальона с позывным Индеец в эфире «Военной приемки» на «Звезде».

«Это летающий дробовик. Его принцип работы основан на двух разнонаправленных выстрелах, из-за этого у него абсолютно нет отдачи», - объяснил боец.

Так, к дрону прикреплены две трубы. На кадрах видно, что «птичка» взлетает, приближается к цели и выстреливает. После этого должна быть отдача, но ее нет. Бортовое орудие отрабатывает штатно, без осечек.

Основная задача такой разработки - уничтожение вражеских беспилотников типа «Баба-яга» и Mavic, при удаче - FPV. Последние поймать сложнее, но это возможно, рассказывает военнослужащий.

Чтобы понять, как это выглядит в работе, операторы «Военной приемки» прикрепили на истребитель беспилотников экшн-камеры.

#Военная приемка #разработка #наш эксклюзив #Дистанционное минирование #батальон Феникс
