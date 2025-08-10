МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фицо заявил, что Украина дорого заплатит за попытки ослабить Россию

Словацкий премьер подчеркнул, что членство Украины в НАТО невозможно.
Виктория Бокий 2025-08-10 00:12:51
© Фото: IMAGO www.imago-images.de, Globallookpress

Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать Западу для попытки ослабить Россию, которая в итоге провалилась. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальных сетях.

В своей публикации он подчеркнул, что членство Украины в НАТО невозможно.

По мнению премьера Словакии, за сложившуюся ситуацию несет ответственность киевский режим, так как именно он поддержал провальную западную стратегию навредить РФ через поддержку Украины в конфликте.

«Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», - сказал Фицо в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ).

Ранее Роберт Фицо раскритиковал западных союзников Киева за срыв мирных соглашений. По его словам, в апреле 2022 года были готовы мирные договоренности по Украине, но коллективный Запад посоветовал Киеву ничего не подписывать, так как хотел «поставить русских на колени». Но на колени в итоге встала Украина, добавил Фицо.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

