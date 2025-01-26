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Фицо раскритиковал союзников Киева за срыв мирных соглашений

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что противостояние Киева с Москвой поставило Украину на колени.
Ян Брацкий 2025-01-26 02:42:45
© Фото: Артем Геодакян, РИА Новости

Запад сорвал уже готовые мирные договоренности по Украине, оказав давление на официальный Киев. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Уже в апреле 2022 года на столе было соглашение о мире... Западные политики сказали: "Украинцы, не смейте это подписывать, эта война - прекрасная возможность поставить русских на колени"... На колени встала сама Украина», - сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Противостояние с Москвой привело Украину к ужасному состоянию, отметил словацкий премьер. Сегодня киевский режим вынужден полагаться на помощь всего мира, добавил он.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Украина проигрывает России и раскритиковал Владимира Зеленского за нежелание прекращать огонь. Политик подчеркнул, что не понимает тех, кто рассуждает о продолжении противостояния, в котором гибнут люди.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы обсуждать условия прекращения огня.

#Украина #Запад #мирные соглашения #Фицо #Словакция
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