Запад сорвал уже готовые мирные договоренности по Украине, оказав давление на официальный Киев. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Уже в апреле 2022 года на столе было соглашение о мире... Западные политики сказали: "Украинцы, не смейте это подписывать, эта война - прекрасная возможность поставить русских на колени"... На колени встала сама Украина», - сказал Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

Противостояние с Москвой привело Украину к ужасному состоянию, отметил словацкий премьер. Сегодня киевский режим вынужден полагаться на помощь всего мира, добавил он.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Украина проигрывает России и раскритиковал Владимира Зеленского за нежелание прекращать огонь. Политик подчеркнул, что не понимает тех, кто рассуждает о продолжении противостояния, в котором гибнут люди.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы обсуждать условия прекращения огня.