Погибшего в Курске росгвардейца посмертно представят к ордену Мужества

Сотрудника Росгвардии Вячеслава Гаврилова, который погиб при атаке ВСУ по пляжу в Курске, представят к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Мужчина погиб, как герой. Во время атаки ВСУ он выводил людей с пляжа, оказывал помощь пострадавшим. Ему было 27лет .

«Прибыв на место происшествия после первого удара беспилотника, он помогал эвакуировать людей. Именно в этот момент произошел второй удар. Гаврилов погиб на месте», - написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Напомним, что вчера украинские боевики ударили по городскому пляжу в Курске. В результате атаки три человека погибли на месте и семь пострадали. У них осколочные и проникающие ранения, а также сильные ожоги. Позже при транспортировке в Москву скончался пятилетний мальчик, который закрыл собой маму.