Аэропорт Геленджика будет принимать до трех рейсов в день

Аэропорт Геленджика, который спустя три года возобновляет свою работу, в первое время будет принимать до трех рейсов в день. Об этом заявил директор авиагавани Иван Таранченко в разговоре с главой администрации города Алексеем Богодистовым.

«Это будет большим достижением. Наш город станет вторым после Сочи, в котором начнутся пассажирские перевозки. В авиакомпании уже обращаются, но мы ждем заключения конкретного, когда авиакомпания начнет выстраивать расписание полета. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи», - сказал Таранченко.

Напомним, что аэропорт был закрыт с февраля 2022 года. Сегодня Росавиация объявила о возобновлении авиасообщения в аэропорте Геленджика. Воздушная гавань готова принимать пассажирские рейсы с 10 июля.