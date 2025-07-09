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Аэропорт Геленджика будет принимать до трех рейсов в день

Воздушная гавань возобновит работу с 10 июля. Рейсы будут отправлять и принимать только в светлое время суток.
Ирина Егорова 2025-07-09 20:30:34
© Фото: Semen PetrovRussian Look, Global Look Press © Видео: BogodistovAA, Telegram

Аэропорт Геленджика, который спустя три года возобновляет свою работу, в первое время будет принимать до трех рейсов в день. Об этом заявил директор авиагавани Иван Таранченко в разговоре с главой администрации города Алексеем Богодистовым.

«Это будет большим достижением. Наш город станет вторым после Сочи, в котором начнутся пассажирские перевозки. В авиакомпании уже обращаются, но мы ждем заключения конкретного, когда авиакомпания начнет выстраивать расписание полета. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпании откроют продажи», - сказал Таранченко.

Напомним, что аэропорт был закрыт с февраля 2022 года. Сегодня Росавиация объявила о возобновлении авиасообщения в аэропорте Геленджика. Воздушная гавань готова принимать пассажирские рейсы с 10 июля.

#самолеты #Аэропорт #рейсы #Геленджик
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