Аэропорт Геленджика возобновит работу с 10 июля

С 10 июля аэропорт Геленджика возобновляет работу - воздушная гавань готова к приему и отправке рейсов.

«Регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск», - отметили в ведомстве.

Ранее в Минтрансе сообщили, что возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД (Организация воздушного движения).

Сейчас на юге России пока остаются закрытыми 10 аэропортов. Они не принимают рейсы по соображениям безопасности. Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года.