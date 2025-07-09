Словакия вновь заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ

Словакия на уровне послов стран Евросоюза вновь заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций в пятницу в Брюсселе. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Отмечается, что власти Словакии будут накладывать вето на новые антироссийские санкции Евросоюза до тех пор, пока не решится вопрос о компенсациях для страны и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией запрета на импорт российского газа.

Как отмечает агентство, Братислава продолжит консультации с ЕК о ситуации с получением энергетического сырья в случае отказа от поставок из России.

Переговоры, которые проходят по данному вопросу, до сих пор не устранили опасения правительства Словакии по поводу своей энергобезопасности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие, при котором его страна поддержит санкции ЕС против России. Также Словакия уже не первый раз блокирует очередные антироссийские санкции от Евросоюза.