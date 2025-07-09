МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Словакия вновь заблокировала новый пакет санкций ЕС против РФ

Власти Словакии будут накладывать вето на новые антироссийские санкции Евросоюза до тех пор, пока не решится вопрос о компенсациях и минимизации для страны негативных последствий от запрета на импорт российского газа.
Виктория Бокий 2025-07-09 20:14:10
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Словакия на уровне послов стран Евросоюза вновь заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций в пятницу в Брюсселе. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Отмечается, что власти Словакии будут накладывать вето на новые антироссийские санкции Евросоюза до тех пор, пока не решится вопрос о компенсациях для страны и минимизации для нее негативных последствий предлагаемого Еврокомиссией запрета на импорт российского газа.

Как отмечает агентство, Братислава продолжит консультации с ЕК о ситуации с получением энергетического сырья в случае отказа от поставок из России.

Переговоры, которые проходят по данному вопросу, до сих пор не устранили опасения правительства Словакии по поводу своей энергобезопасности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал условие, при котором его страна поддержит санкции ЕС против России. Также Словакия уже не первый раз блокирует очередные антироссийские санкции от Евросоюза.

#ЕС #санкции #словакия #Антироссийские санкции #пакет санкций
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 