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Словакия заблокировала очередные санкции ЕС против России

В Братиславе подчеркнули готовность продолжать конструктивное общение c Еврокомиссией.
Глеб Владовский 2025-07-05 00:33:06
© Фото: artifant, blickwinkel, Globallookpress

Словакия на уровне послов заблокировала очередные санкции Евросоюза против России. Об этом сообщило агентство TASR.

«Правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не поддержит подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий от Еврокомиссии (ЕК)», - говорится в материале.

Уточняется, что новые ограничения подразумевают полный отказ странами ЕС от российских энергоносителей к 1 января 2028 года. При этом Братислава подчеркнула готовность продолжать конструктивный диалог с Еврокоммисией, пишет RT.

Ранее Фицо пообещал заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, если в Евросоюзе не гарантируют минимизацию последствий остановки импорта газа из РФ.

#Россия #в стране и мире #Роберт Фицо #словакия #санкции ЕС
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