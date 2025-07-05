Словакия заблокировала очередные санкции ЕС против России

Словакия на уровне послов заблокировала очередные санкции Евросоюза против России. Об этом сообщило агентство TASR.

«Правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не поддержит подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий от Еврокомиссии (ЕК)», - говорится в материале.

Уточняется, что новые ограничения подразумевают полный отказ странами ЕС от российских энергоносителей к 1 января 2028 года. При этом Братислава подчеркнула готовность продолжать конструктивный диалог с Еврокоммисией, пишет RT.

Ранее Фицо пообещал заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, если в Евросоюзе не гарантируют минимизацию последствий остановки импорта газа из РФ.