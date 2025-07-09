В Армении арестовали оппозиционного депутата Саркисяна на два месяца

Суд в Ереване арестовал на два месяца депутата армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна. Его обвиняют в подготовке теракта и захвата власти. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян журналистам.

Отмечается, что суд принял решение заключить оппозиционного депутата под стражу, предварительно, сроком на два месяца.

Во фракции «Армения» заявили, что осуществляется политическое преследование в отношении Артура Саркисяна.

Ранее по этому же делу в Армении арестовали архиепископа Баграта Галстаняна. Ему предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядках и узурпации власти. Адвокат архиепископа подчеркнул, что эти обвинения смешны, а сам процесс с арестом он назвал политическим преследованием.

Напомним, что в Армении проходит волна задержаний. Так, недавно арестовали на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Его обвиняют в призывах к свержению конституционного строя и захвату власти.