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Армянского архиепископа Микаэла Аджапаняна задержали

Следствие ходатайствует о его аресте. Он подозревается в призывах к свержению власти.
Игорь Лапик Ирина Егорова 2025-06-27 21:05:34
© Фото: Стрингер, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Армянский архиепископ Микаэл Аджапанян задержан, сообщил его адвокат Ара Загробян. Он подозревается в призывах к свержению власти.

Суд в Ереване в течение суток рассмотрит вопрос о его аресте, пишет ТАСС.

Напомним, что 27 июня силовики зашли на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в духовном и административном центре ААЦ — в Первопрестольном Эчмиадзине.

Там произошла потасовка между силовиками и священниками. Архиепископ Микаэл Аджапанян вышел к правоохранителям и заявил, что готов пойти с ними.

До этого против Аджапахяна завели уголовное дело за «публичные призывы к узурпации власти». Кроме того, силовики также обыскивали сторонников «Священной борьбы» и арестовали архиепископа Баграта Галстаняна.

#Армения #Задержание #силовики #адвокат #суд #архиепископ #Аджапанян
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