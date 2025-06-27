Армянского архиепископа Микаэла Аджапаняна задержали

Армянский архиепископ Микаэл Аджапанян задержан, сообщил его адвокат Ара Загробян. Он подозревается в призывах к свержению власти.

Суд в Ереване в течение суток рассмотрит вопрос о его аресте, пишет ТАСС.

Напомним, что 27 июня силовики зашли на территорию резиденции католикоса всех армян Гарегина II в духовном и административном центре ААЦ — в Первопрестольном Эчмиадзине.

Там произошла потасовка между силовиками и священниками. Архиепископ Микаэл Аджапанян вышел к правоохранителям и заявил, что готов пойти с ними.

До этого против Аджапахяна завели уголовное дело за «публичные призывы к узурпации власти». Кроме того, силовики также обыскивали сторонников «Священной борьбы» и арестовали архиепископа Баграта Галстаняна.